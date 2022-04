Amtsgericht Düsseldorf : Fußgänger verletzt Radfahrer

HAMM Vor Gericht sahen sich die beiden Nachbarn, die schon häufiger Streit hatten, wieder. Einer der beiden hatte seinen Kontrahenten mit einer Tüte voller Flaschen geschlagen. Seine Argumente überzeugten die Richter nicht.

(wuk) Vom Rad geprügelt und zu Fall gebracht hat ein 44-jähriger Fußgänger im April 2019 einen 54-jährigen Fahrradfahrer. So urteilte am Dienstag das Amtsgericht und belegte den Passanten mit 21 Monaten Bewährungsstrafe plus 1800 Euro, zahlbar an sein Opfer. Nach Überzeugung der Richter hatte der Angeklagte mit einer Tasche voller Glasflaschen ausgeholt, um den radelnden Nachbarn am Kopf zu treffen. Dabei erlitt der Radfahrer eine Platzwunde – und der Angeklagte hat den Tatort verlassen. Ihr Urteil stützten die Richter auf die Aussage eines Augenzeugen. Denn der Angeklagte hatte dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr heftig widersprochen.