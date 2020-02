Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Fußgänger blockierte Krankenwagen

Düsseldorf Als der Rettungswagen in der Altstadt vorbei wollte, soll sich der 22-Jährige in den Weg gestellt haben. Drei Polizisten mussten den Mann zur Seite ziehen. Nun steht der junge Mann vor Gericht.

„War ich gar nicht“, widersprach er im Prozess. Er sei mit einem Kumpel bis in die Morgenstunden auf der Rheinkirmes gewesen. Für drei Polizisten, die in jener Julinacht am Bolker Stern eingesetzt waren, gab es keine Zweifel: Es sei genau dieser junge Mann gewesen, der sich dem Notfall-Einsatz in den Weg gestellt habe – „vorsätzlich“, „demonstrativ“, „respektlos“. Mit einer Bierflasche in der Hand habe er vor einem Schnell-Restaurant gestanden, als ein Rettungswagen mit Sondersignalen dort vorbei wollte. Der 22-Jährige habe „keinen Schritt zur Seite gemacht“, „blieb da stehen“, so eine Polizistin. Durch die Beamten zur Seite gezogen, habe er noch getönt, „das sei ihm egal, er könne auch dafür zahlen“. Doch das kann teuer werden. Nach einer Neu-Regelung von 2017 können Verkehrsteilnehmer mit bis zu 320 Euro zur Kasse gebeten werden, falls sie im Notfalleinsatz keinen Platz zu machen und dadurch sogar ein Unfall entsteht. Weil der Blockierer aber keinen Ausweis dabei hatte, habe man seine Angaben zu Name, Geburtstag und Adresse nur per Funk überprüft, ihn dann entlassen. Ob ein anderer als der 22-Jährige jene Daten der Polizei genannt haben könnte? Das will die Richterin nun klären. Dazu erhält der 22-Jährige die Chance, bis Anfang März den Kumpel zu benennen, mit dem er auf der Kirmes gewesen sei. Von dem kennt der 22-Jährige zwar angeblich nur dessen Spitznamen, hat aber weiterhin Kontakt zu ihm.