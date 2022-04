Abiturienten in Düsseldorf : Fußballspiel soll die Abikasse füllen

Düsseldorf Um ihre Abitur-Abschlussfeiern zu finanzieren, haben sich die Schüler vom St. Ursula- und vom Görres-Gymnasium zusammengeschlossen.

Für die angehenden Abiturienten des Görres- und St. Ursula-Gymnasiums stellt sich in diesem Jahr das gleiche Problem: Wie genug Geld für die Abi-Kasse zusammenkriegen? „Das war für uns in den vergangenen Monaten schwierig. Durch die Pandemie fielen viele Gelegenheiten weg, an denen man ein bisschen Geld für die Abschlussfeier generieren konnte“, sagt Guillaume Schröder. Lediglich ein kleiner Pausen-Kiosk oder der Getränkeverkauf an Elternabenden brachten bisher ein paar Euro ein. Da kam dem 18-jährigen Ursulinen-Schüler die Idee, eine inoffizielle Tradition zwischen beiden Schulen wiederzubeleben. „Die Stufen zehn haben früher häufig ein Fußballspiel gegeneinander ausgetragen“, sagt Schröder. „Das wollen wir jetzt nachholen.“