Fußball-EM in der Düsseldorfer Arena würde hohe Mieteinnahmen bringen

Düsseldorf Am Donnerstag entscheidet sich, ob Deutschland den Zuschlag für 2024 bekommt. Fünf Spiele würden nach Düsseldorf gehen, die Merkur Spielarena würde mehr als eine Million Euro Miete kassieren. Bei der Bewerbung für die WM 2006 war Düsseldorf leer ausgegangen.

Am Donnerstag wird sich die Düsseldorfer Stadtspitze mit vielen Gästen zu einem besonderen Termin versammeln: In der Event-Location „Alte Kämmerei“ in einem Rathausnebengebäude will man den Live-Stream von der Entscheidung über den Spielort der Fußball-EM 2024 verfolgen. Düsseldorf ist als einer von zehn Austragungsorten gesetzt – falls Deutschland im Duell gegen die Türkei den Zuschlag erhält. „Das wäre eine große Chance für die Sportstadt“, sagt Sportdezernent Burkhard Hintzsche. Er hofft auf ein riesiges Fest für Fußball-Fans und eine Gelegenheit, Düsseldorf als guten Gastgeber zu präsentieren.