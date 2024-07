Kein Halbfinale in Düsseldorf Fan Zones schließen wegen Unwetterwarnung

Für Düsseldorf gibt es am Dienstagabend eine Gewitterwarnung. Die Stadt teilt deshalb mit, dass die Fan Zones vorsorglich ab 20 Uhr geschlossen werden. Das Halbfinale Frankreich gegen Spanien wird damit weder am Burgplatz noch am Schauspielhaus übertragen. Am Rheinufer war ohnehin kein Public Viewing geplant.