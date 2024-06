Fan-Zonen, Kneipen und Biergärten Wo es in Düsseldorf Public Viewing zur Fußball-EM gibt

Die Stadt richtet insgesamt drei Fan-Zonen ein: Am Burgplatz, am Schauspielhaus und am Unteren Rheinwerft. Der Eintritt in alle Fan-Zonen ist frei, es wird kein Ticket benötigt. Der Schwerpunkt der Meile am Burgplatz liegt auf dem Unterhaltungsprogramm, unter anderem sollen auf der dortigen Bühne Musiker auftreten. Am 14. Juni gibt dort etwa der DJ Alle Farben ein Konzert. Übertragen werden vor Ort aber auch alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft, und zwar an allen Turniertagen von 12 bis 22 Uhr.