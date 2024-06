Engländer besucht acht EM-Spiele „Meine Kollegen denken bestimmt, dass ich ein bisschen extrem bin“

Heute sieht er in Köln England gegen Slowenien; am Mittwoch in Frankfurt Rumänien gegen die Slowakei, dann noch ein Achtelfinale in Gelsenkirchen. Nach seinem letzten Spiel geht es für Kennedy direkt zurück nach Hause. „Es gibt noch eine kleine Möglichkeit, falls England nicht rausfliegt, dass ich Tickets für das Finale bekomme. Dann würde ich zurückkommen.“ Die nächste Fußballreise ist aber schon in Planung: 2026 will er zur Weltmeisterschaft in die USA und nach Kanada.