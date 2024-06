Euro 2024 in Düsseldorf In diesen Hotels übernachten die Nationalteams

In der kommenden Woche wird die erste von fünf EM-Partien in Düsseldorf angepfiffen. Drei Vorrundenspiele werden in der NRW-Landeshauptstadt ausgetragen. Am Montag, 17. Juni, stehen die Mannschaften aus Österreich und Frankreich auf dem Platz. Am Freitag, 21. Juni, spielen die Teams aus der Slowakei und der Ukraine gegeneinander. Albanien und Spanien treten am Montag, 24. Juni, an. Danach folgen ein Achtelfinale am 1. Juli und ein Viertelfinale am 6. Juli.