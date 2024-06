Personal, Monitore, Schließfächer So macht die Bahn den Düsseldorfer Hauptbahnhof für die Fußball-EM fit

Auf den Bahnsteigen fallen aktuell noch viele kleinere Baustellen mit rot-weißen Absperrzäunen ins Auge. Dort entstehen in den nächsten Tagen Halterungen zum Anlehnen für Wartende. Fans, die den Weg in die Stadt suchen, erhalten an einem Welcome Desk in der Bahnhofsvorhalle – kurz vor dem Ausgang zum Konrad-Adenauer-Platz – Informationen. „Im Einsatz sein werden dort jeweils ein Mitarbeiter von uns und ein Volunteer der Stadt“, so Kosche. Vor dem Bahnhof werden außerdem an einem mehrere Meter hohen Turm befestigte Schilder Wege weisen, zum Beispiel in die Altstadt.