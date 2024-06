Auftritt von Kabarettist Frank Küster „Es gibt kein Alt zur EM“ soll in Düsseldorf zum Musik-Hit werden

Während der Fußball-Europameisterschaft wird es in München kein Paulaner geben, in Gelsenkirchen kein Veltins, in Dortmund kein Brinkhoff’s und in Düsseldorf eben kein Altbier. Die Stadt Köln hat allerdings eine Genehmigung für den Ausschank von Kölsch bekommen. Sie darf damit als einzige der zehn Gastgeber-Städte in Deutschland auch ein lokales Bier verkaufen.