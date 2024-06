Empfang im Düsseldorfer Rathaus Spanischer Generalkonsul wünscht Albanien Glück „im Rahmen des Vertretbaren“

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat am Montag vor der Begegnung zwischen Albanien und Spanien in der Düsseldorfer Arena Gäste aus den beiden Ländern im Rathaus empfangen. Die Euro 2024 sei in der Landeshauptstadt bisher „ein friedliches Fest der Begegnung“ gewesen, sagte Keller in seiner Begrüßungsrede. „Ich bin sehr dankbar für die Feiern der Fans, die zeigen, welche verbindende Kraft der Fußball hat.“