Fundsachenversteigerung in Düsseldorf : iPhones, Kameras und eine Diamant-Bohrmaschine unter dem Hammer

Fundsachenversteigerung in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf wird so einiges verloren. Viele Sachen finden den Weg zurück zu ihren Eigentümern nicht mehr und werden versteigert. Diesmal kommen unter anderem iPhones, Spielkonsolen, eine Gitarre und eine Diamant-Kernbohrmaschine unter den Hammer.

Oftmals handelt es sich um ganz neue Stücke, denen noch das Original-Preisetikett anhaftet. Nicht selten vergessen Kunden beispielsweise ihre gerade gekauften Kleidungsstücke an der Kasse und holen diese nicht mehr ab, oder die Polizei stellt Gegenstände als Diebesgut sicher und kann sie dann keinem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen.

In die Kategorie Diebstahl fallen bei der aktuellen Versteigerung einige originalverpackte, elektronische Highlights wie der kabellose Kopfhörer Bose QuietComfort 35 II, eine Apple Watch 6 GPS+Cell, ein Apple iPhone 11 ProMax mit 256 Gigabyte (GB) Speicher sowie ein Apple iPhone 12 Pro mit 512 GB Speicher. Ebenfalls originalverpackt sind eine Microsoft Xbox One S (ein Terabyte Speicher), eine Nintendo Switch sowie 48 Solar-Powerbanks.

Für Musiker steht eine gut erhaltene Western-Gitarre der Marke Peavey Jack Daniels Old No. 7 Brand auf der Angebotsliste.

Die Auktion findet am Dienstag (30. August) ab 9 Uhr in den Räumen des Fundbüros an der Erkrather Straße 1-3 statt. Im Versteigerungsraum sind maximal 50 Personen gleichzeitig zugelassen, sodass es zu Wartezeiten beim Einlass kommen kann.