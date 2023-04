Auktion im Fundbüro Düsseldorf Stadt versteigert 70 Fahrräder - was man dazu wissen muss

Das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf versteigert am Dienstag (18. April 2023) ab 9 Uhr gefundene und sichergestellte Fahrräder. Interessierte können in den Räumlichkeiten des städtischen Fundbüros an der Erkrather Straße 1-3 Gebote für rund 70 Fahrräder unterschiedlichster Modelle und Größen abgeben.