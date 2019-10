Fundbüro Düsseldorf : 75 Fahrräder kommen unter den Hammer

Düsseldorf Wer auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist und nicht unbedingt Wert auf ein nigelnagelneues Modell legt, der könnte bei der Versteigerung des Fundbüros Düsseldorf ein Schnäppchen machen. Am Dienstag kommen dort 75 Räder unter den Hammer.

Nach Ablauf der sechsmonatigen Aufbewahrungsfrist hat das Fundbüro Damen-, Herren- und Kinderräder (Tourenrad, City- oder Mountain-Bike) in den Radgrößen 20, 24, 26 und 28 Zoll im Angebot. Am Dienstag (8. Oktober) ab 8.30 Uhr können die Räder in den Räumen des Fundbüros an der Erkrather Straße 1-3 besichtigt werden.