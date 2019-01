Fürst Albert II. von Monaco auf der „boot 2019“: „Es geht um das Schicksal unserer Kinder“

Düsseldorf Fürst Albert II. von Monaco hat am Montag auf der Düsseldorfer „Boot“ den Ocean Tribute Award verliehen. Vorab sprach er bei einem Treffen über sein Engagement für den Umweltschutz.

In der Hand hält Fürst Albert II. von Monaco schon das Manuskript der Rede, die er am Montagabend in Düsseldorf auf der Wassersportmesse „Boot“ halten wird. Vor zwei Jahren hatte er in Kooperation mit der „Boot“ und der Deutschen Meeresstiftung den europäischen Meerespreis ins Leben gerufen. Seitdem wird die Auszeichnung jedes Jahr auf der Messe im Rahmen des Ocean Tribute Award vergeben. Solche Anlässe seien ihm sehr wichtig, betont Albert. „Sie erlauben es uns, intensiv für unsere Umweltschutzprojekte zu werben, neue Partner und auch Spender zu finden.“