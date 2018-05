Düsseldorf: "Für uns ein normales Konzert"

Düsseldorf Der Geschäftsführer des Konzertveranstalters FKP Scorpio war gestern im Rathaus. Für ihn sind die Voraussetzungen auf den Messe-Parkplätzen ideal. Eine Absage des Ed Sheeran-Konzertes würde auch der Stadt enorm schaden, sagt er.

Votum Entscheiden muss der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 13. Juni.

FKP Scorpio wollte das Sheeran-Konzert ursprünglich in Essen veranstalten, dort gab es Probleme mit Vogelschutz und Bombenfunden. Da Koopmans den neuen Arena-Chef Michael Brill seit mehr als 20 Jahren kennt und von seinen Plänen wusste, auf den Messe-Parkplätzen 2019 den D.Live Open-Air-Park einzurichten, fragte er Düsseldorf als möglichen Ersatzstandort an. Eine Abstimmungsrunde mit den Behörden von Feuerwehr bis Ordnungsamt habe ergeben, dass das Konzert machbar sei. Nach diesem Signal sei es in allen Städten üblich, mit den Verhandlungen über die Details zu beginnen und parallel den Ticketverkauf zu starten. "In mehr als 20 Jahren ist uns noch nie eine Genehmigung versagt worden", sagt Koopmans.

Vier bis fünf Monate bis zur Genehmigung seien eine normale Zeitspanne. So sei es auch letztes Jahr in Hamburg gewesen, wo FKP Scorpio die Rolling Stones in den Stadtpark, der nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder bespielt worden sei, gebracht habe. Der Prozess zur Genehmigung sei entscheidend, nicht der Tag der Unterschrift. "Eine Ausfertigung zehn bis 14 Tage vorher ist normal." Die Kritik des Panikforschers Michael Schreckenberg, der verkünden ließ, man setze sich in Düsseldorf damit über alle Regeln hinweg, sei selbst realitätsfern. "Er hat ja in keinen einzigen Plan geguckt."