St. Martin in Düsseldorf : Für St. Martin wird improvisiert

St. Martin in Düsseldorf

Horst Cönen als St. Martin stattete mit einer kleinen Delegation dem Altenheim Gerricusstift in Gerresheim einen Besuch ab. Foto: Fröhling/Angelika Fröhling

(arc/brab) Ehrenamtler zeigen zum Martinsfest, wie die Tradition in den Stadtteilen mit tollen Ideen trotz Corona aufrechterhalten werden kann.

Statt des traditionellen Martinszuges, den der Bürgerverein Grafenberg seit Jahrzehnten mit Mantelteilung auf dem Staufenplatz für viele hunderte Kinder organisiert (und der wegen Corona ausfallen musste), wurde den Grafenberger Grundschulen (Gutenberg und Carl-Sonnenschein) pro Klasse jeweils ein riesiger Weckmann spendiert. Darüber hinaus hat der Designer des Bürgervereins, Thomas von Wikullil, ein schönes St. Martin-Poster entworfen, das in den Klassen verteilt wurde – ein kleiner Trost, um die Absage zu verschmerzen.

„Ihr bleibt zu Hause, St. Martin kommt zu euch“ – unter diesem Motto soll der traditionsreiche Martinszug (seit 1937) im Ostpark doch noch stattfinden. Am Samstag, 14. November, wird zwischen 15 und 17 Uhr ein kleiner, verkleideter, durch Musik begleiteter Mini-Trupp (immer jeweils zwei Familien) durch den Ostpark ziehen und Weckmänner an jene verteilen, die zuvor entsprechende Bons erworben haben. Die Übergabe erfolgt kontaktlos, mindestens 160 Weckmänner wurden bereits bestellt. Wer noch kurzfristig mitmachen will, kann sich unter anderem unter connie@kaiser-kauczor.de melden.