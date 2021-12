Heine-Platz : Signa zahlt bis zu 5,5 Millionen an die Stadt

Düsseldorf CDU und Grüne trieben gegen Protest die Umgestaltung voran. Besonders umstritten ist dabei der „Lichthof“. Der Carsch-Haus-Eigner übernimmt Kosten.

Die Bedenken richten sich insbesondere gegen den „Lichthof“, einen tiefer gelegten Eingang ins Carsch-Haus. Den hat sich Signa für das in dem Gebäude geplante Kaufhaus des Westens gewünscht. In der Kommunalpolitik befürchtet man, dass sich das schlecht einsichtige Untergeschoss am Rande der Altstadt zu einer sozialen Problemstelle entwickeln könnte. Teil des Plans ist auch, dass der Pavillon nach dem Weihnachtsmarkt 2022 eingelagert und später an anderer Stelle wieder aufgestellt werden soll.