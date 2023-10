Verkehr in Düsseldorf Stadt testet „Velogleis“ auf der Nordstraße

Mit dem Test des Velogleises will Düsseldorf einen weiteren Schritt in Richtung fahrradfreundliche Großstadt gehen. „Die Meinung der Menschen vor Ort ist ein wichtiger Bestandteil der Auswertung dieses Düsseldorfer Pilotprojekts“, erläutert Katharina Metzker, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement. „Wir laden dazu ein, an unserer Online-Befragung teilzunehmen, um ein Feedback zur Wahrnehmung und Wirksamkeit des Velogleises zu erhalten.“ Das Velogleis wurde im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Venloer Straße an der Nordstraße eingeführt, um in einem begrenzten Gebiet Erfahrungen mit dieser innovativen Technologie zu sammeln.