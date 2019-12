Blind Date mit Düsseldorfer Puppenspieler : Für immer fünf Jahre alt

Düsseldorf In der Adventszeit wichtelt jeden Tag ein RP-Redakteur einem Kollegen ein Blind Date zu. Heute: Handpuppe Lilu, die zwar mit ihrem Alter Ego Frank Reusch erschien, der aber nicht zu Wort kam.

Wo treten Ralf und du denn so auf?

Lilu Oft in Kindergärten oder Altenheimen, auch in Büchereien. Dann kommt mein Bruder Kalle mit.

Was spielt ihr denn so?

Lilu Oh, wir haben tolle selbst geschriebene Stücke, immer dem Alltag abgeschaut. Etwa das vom verrückten Staubsauger Turbo 384/937, da passiert mir ein Missgeschick, aber der Sauger saugt alles weg.

Lilu Also das war so: Der Ralf hat ein Video mit einer Puppen-Frau gesehen und war begeistert. Dann hat er ein paar Seminare besucht und los ging’s. Hauptberuflich arbeitet er ja mit autistischen Menschen in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen.