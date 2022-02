Für Erhalt der Gaslaternen : Stadt Düsseldorf testet in Oberbilk neue Beleuchtung

Oberbilk Die Stadt Düsseldorf testet eine neue Beleuchtung. In Oberbilk wurden vom Gangelplatz bis zur Emmastraße Lichtstelen und Seilleuchten installiert.

Die Verwaltung testet derzeit zur Verbesserung der Beleuchtung an Abbiegestellen vom Gangelplatz bis zur Emmastraße neue Leuchten und Lichtstelen. Am Gangelplatz – an der Flügelstraße und der Kirchstraße – wurden dafür zuletzt Stelen installiert und an der Emmastraße Seilleuchten. Neben der Reduzierung von Abbiegeunfällen ist das Ziel, dass die gewonnenen Erkenntnisse in zukünftige Beleuchtungspläne einfließen.