RRX-Bau in Düsseldorf : Gestaltungswettbewerb für Schallschutz

Wenn der RRX durch Düsseldorf fährt, sollen 25 Kilometer lange Schallschutzwände den Lärm mindern. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Rund 25 Kilometer Schallschutzwände sind für den RRX geplant. Diese sollen zum Stadtbild passen. Deshalb soll ein Wettbewerb gestartet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von RP

In Düsseldorf sollen entlang der Trasse für den geplanten Rhein-Ruhr-Express (RRX) Schallschutzwände in einer Gesamtlänge von 25 Kilometern durch das Stadtgebiet gebaut werden. Da dies in einer ungewöhnlich großen Dimension geschieht, hat die Stadt zur Qualitätssicherung einen Gestaltungswettbewerb für die Wände gefordert. Mit ihrem Anliegen war sie erfolgreich, denn wie nun mitgeteilt wird, will die Kunstkommission Düsseldorf gemeinsam mit der DB-Netz AG einen offenen Ideenwettbewerb ausloben.

Insgesamt 13 interdisziplinäre Teams aus dem Umfeld Kunst, Stadtplanung, Architektur, Ingenieurwesen, Ökologie und Forschung wurden eingeladen, Entwürfe zu erarbeiten. „Es soll eine gesamtstädtische, ästhetische, funktionsgerechte, innovative und visionäre Gestaltungsidee entwickelt werden, die die Themen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität klar mit einbezieht. Gleichzeitig soll die Idee auch überregionale Strahlkraft entwickeln“, sagt die Verwaltung. Die Finanzierung des Wettbewerbs erfolgt hälftig durch die Stadt Düsseldorf und die Deutsche Bahn-AG.

Die Strecke, an der die Schallschutzwände stehen werden, führt unter anderem vorbei an industriell und kleingewerblich genutzten Baugebieten, Bürobauten, Freiflächen und Grünanlagen sowie vielen anliegenden Wohnquartieren. Der Bau der Wände dient dem aktiven Lärmschutz und ist gesetzlich vorgeschrieben. Da damit aber auch signifikante Veränderungen im Stadtbild verbunden sind, ergibt sich bei der Planung nun eine städtebaulich wie gestalterisch anspruchsvolle Aufgabe. Das Ziel ist es dabei, Konzepte zu entwickeln, mit denen der Schallschutz bestmöglich in das jeweilige Stadtbild integriert werden kann.

Nicht intensiv betrachtet wird zurzeit allerdings der RRX-Abschnitt in Angermund, da dort noch nicht entschieden ist, wie der Ausbau der Bahnstrecke aussehen wird. Sollte die Trasse in Angermund eingehaust oder durch einen Tunnel geführt werden, wären dort die rund 3800 Meter Schallschutzwände beidseitig der Trasse nicht notwendig.

Beschlossen werden soll die Durchführung des Wettbewerbs nun in den entsprechenden politischen Gremien. Die Vorlage steht zum Beispiel am 9. Februar auf der Tagesordnung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses und am 17. Februar im Kulturausschuss, bevor sie schließlich am 10. März vom Stadtrat behandelt wird.