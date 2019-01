Kooperation mit der Justiz: Stadt stockt Ausländerbehörde auf

Düsseldorf Zwei neue Mitarbeiter sollen dabei helfen, Abschiebeverfahren für Straftäter zu beschleunigen. Das ambitionierte Gemeinschaftsprojekt mit der Polizei kommt nur schleppend in Gang.

36 Schwerkriminelle hat das Kriminalkommissariat 33 in den vergangenen 15 Monaten aus dem Verkehr gezogen. Rund 100 solcher Männer – tatsächlich ist unter den erwachsenen Intensivstraftätern derzeit keine Frau – hatten die Fahnder ins Visier genommen, als im September 2017 das Konzept gegen die Intensivtäter startete, gut die Hälfte dieser Fälle wurde mit Hochdruck bearbeitet. So gesehen eine Erfolgsstory. Aber auch eine Sisyphos-Arbeit, denn die durch Verurteilung und Abschiebung frei gewordenen Plätze auf der Intensivtäterliste sind längst von Nachrückern besetzt.

In Punkto Abschiebung allerdings läuft das Verfahren eher schleppend. Anfang 2018 war die Ausländerbehörde der Stadt ins Projekt mit eingebunden worden. Die Idee: Noch während die Polizei gegen einen der Schwerkriminellen ermittelt, sollte die Abschiebung vorbereitet werden. Denn die scheitert nach Festnahme und Verurteilung oftmals am Papierkrieg. Weil Abschiebehaft aber zeitlich begrenzt ist, kamen die Täter oft auf freien Fuß, bevor die Voraussetzungen für die Abschiebung geschaffen waren. Ein komplexes Thema, sagt Miriam Koch, Leiterin des Amts für Migration und Integration. „Gerade bei mehrfach vorbestraften Tätern nimmt die Auswertung sämtlicher Strafakten viel Zeit in Anspruch.“ Dazu kommt, dass die meist justizerfahrenen Straftäter jedes Rechtsmittel nutzen. Jetzt will die Stadt gegensteuern: Für Kochs Amt werden zwei neue Stellen ausgeschrieben, dann soll es auch in der Ausländerbehörde Spezialisten für diese Härtefälle geben.