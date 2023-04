Verkehr in Düsseldorf Fünf Wildunfälle in einer Woche in Düsseldorf

In der vergangenen Woche kam es, wie erst jetzt bekannt wurde, in Düsseldorf zu gleich fünf Wildunfällen in einer Woche. Diese ereigneten sich an der Bergischen Landstraße, der Erkrather Landstraße sowie an der Rennbahnstraße. Zu Tode kamen dabei zweimal ein Reh, ein Fuchs, ein Dachs sowie ein Wildschwein. Die Fahrer kamen, abgesehen von einem teilweise erheblichen Schaden an ihrem Fahrzeug, mit dem Schrecken davon. Jedoch musste die herbeigerufene Polizei jeweils den im Revier zuständigen Jäger rufen, der das Tier dann von seinem Leid erlöste. Besonders tragisch: Zweimal war eine Ricke betroffen, die trächtig war.