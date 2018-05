Erleben Sie Japan in Düsseldorf: Fünf Tipps für den Japan-Tag

Düsseldorf An Hunderten Ständen können Besucher heute die japanische Kultur feiern - ein Überblick.

Eine Cosplay-Modenschau, ein Manga-Wettbewerb und Kimono-Anproben - mit dem heutigen Japan-Tag hält die japanische Kultur wieder Einzug an der Düsseldorfer Rheinpromenade. An über 90 Ständen werden Hunderttausende Besucher die Traditionen und Kultur Japans feiern. Hier ein Auszug an Programmpunkten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Stände am Rheinufer In 90 Zelten entlang der Rheinuferpromenade können Fans der japanischen Kultur heute japanische Speisen, Kleidung und Dekorationen erwerben. Am Mannesmannufer findet um 14 Uhr eine große Modenschau zum beliebten japanischen Cosplay-Verkleidungstrend statt. Etwas nördlicher an der Reuterkaserne können sich Besucher von 12 bis 19 Uhr im Manga-Zeichnen probieren und dabei ein Flugticket nach Japan gewinnen. Außerdem lassen sich Live-Zeichnungen von Künstlern bestaunen und viele japanische Accessoires erwerben.