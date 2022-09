Nahverkehr in Düsseldorf : Eine Mammutaufgabe für die Rheinbahn

Düsseldorf Zwar steht der barrierefreie Umbau von fünf Haltestellen rund um den Fürstenplatz erst in drei Jahren an, doch schon jetzt laufen die Planungen auf Hochtouren. 22 Millionen Euro werden aktuell für die Baukosten veranschlagt.

Voraussichtlich wird der Ausbau der Haltestellen Färberstraße, Fürstenplatz, Morsestraße, Mintropplatz und Helmholtzstraße nicht problemlos funktionieren. „Die Friedrichstadt ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete in ganz Deutschland“, stellt Schillings fest. „Wir versuchen auch alles, was im Schatten des Haltestellenumbaus möglich ist, mitzumachen und so alle Synergieeffekte zu nutzen.“ So wird in der weiteren Planungsphase zum Beispiel geschaut, welche Gleisabschnitte oder Oberleitungen erneuert oder auf höhere Leistungen gebracht werden müssen. Selbstverständlich ist die Ausstattung der Haltestellen mit dem dynamischen Fahrgast-Informationssystem, überdachten Fahrgastunterständen, Mülleimern und Beleuchtung. Bisher sind insgesamt 22 Millionen Euro an Baukosten kalkuliert. „Das ist aber der aktuelle Stand“, so Hein. „Welche Kostenentwicklungen es geben wird, ist momentan nicht abzuschätzen.“