Pandemie : Fünf Bewohner in Düsseldorfer Altenheim mit Coronavirus infiziert

Diakonie-Chef Thorsten Nolting sagt: „Wir sind guten Mutes. Wichtig ist jetzt ausschließlich die Gesundheit unserer Bewohner.“. Foto: Gerald Biebersdorf/Diakonie

Düsseldorf Drei Bewohner wurden in die Schön Klinik gebracht. Zwei konnten in dem Heim bleiben. Keiner der Betroffenen schwebt in Lebensgefahr.

Im Dorothee-Sölle-Altenheim der Düsseldorfer Diakonie haben sich fünf der insgesamt 76 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Diakoniechef Thorsten Nolting am Mittwoch unserer Redaktion. Drei der Bewohner seien in die nahe Schön-Klinik gebracht worden, keiner schwebe in Lebensgefahr, nur einer der Patienten leide unter einer Lungenentzündung. „Die beiden anderen Patienten wurden innerhalb der Einrichtung isoliert und werden von Mitarbeitern in Schutzkleidung betreut“, ergänzt Diakoniesprecher Christoph Wand.

Die Diakonie ist optimistisch, Ausbrüche wie in Wolfsburg oder Würzburg, wo bislang 18 beziehungsweise elf ältere Bewohner verstarben, verhindern zu können. „Die positiven Testergebnisse lagen bereits in der vergangenen Woche vor, in den letzten Tagen gab es keine weiteren Verdachtsfälle“, sagt Wand. Wie genau das Virus das Sölle-Haus erreichte, ist unklar. Wand schließt nicht aus, dass „ein rüstiger und nach wie vor recht mobiler Bewohner“ sich möglichwerweise als Erster angeteckt und das Viris dann verbreitet hat.

Angesichts von zwei Infizierten im Heim selbst will die Diakonie darauf verzichten, das an der Hansaallee gelegene Heim räumlich neu zu organisieren. „Die beiden Bewohner, die bleiben konnten, haben wir unter Einhaltung stengster Sicherheitsstandards auf den Zimmern isoliert, ihre Betreuer tragen eine professionelle Schutzkleidung“, sagt Wand.