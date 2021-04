„Füchse“ von Franz Marc : Düsseldorf gibt 30-Millionen-Euro-Gemälde als Raubkunst zurück

Düsseldorf Düsseldorf übergibt ein Spitzenwerk aus der städtischen Sammlung an eine Erbengemeinschaft. Der Stadtrat beschloss am Donnerstag einstimmig, die „Füchse“ von Franz Marc als Raubkunst anzuerkennen.

Düsseldorf hat ein Zeichen im Umgang mit Raubkunst gesetzt: Der Stadtrat beschloss am Donnerstag einstimmig, das Gemälde „Füchse“ (1913) von Franz Marc an die Erben eines jüdischen Bankiers zurückzugeben. Nur die AfD enthielt sich bei der Abstimmung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Die Politik erkennt damit das Unrecht an, das dem früheren Besitzer des auf bis zu 30 Millionen Euro geschätzten Kunstwerk angetan wurde. Der Bankier Kurt Grawi hatte das Bild im Zuge seiner Flucht 1940 in New York verkaufen müssen.