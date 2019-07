Nach Sexismus-Vorwurf gegen Werbung : Füchschen-Chef will aus der CDU austreten

Füchschen-Chef will aus der CDU austreten

Peter König ärgert sich, dass seine Parteifreundinnen ihn wegen der Kritik an dem Werbemotiv nicht kontaktiert haben.

Brauerei-Chef Peter König will wegen des Streits um seine provokante Werbung aus der CDU austreten. Er wirft seinen Parteifreundinnen aus dem Landtag vor, dass sie sich nicht bei ihm gemeldet haben, sondern ihre Kritik in einem Brief geäußert und diesen sogleich öffentlich gemacht haben. „Ich hatte das Schreiben erst heute im Briefkasten. Das ist ganz schlechter Stil.“ Er solle als Unternehmer öffentlich fertig gemacht werden, das lasse er sich nicht bieten.