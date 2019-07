Nach Kritik an Düsseldorfer Brauerei : Füchschen-Chef verteidigt umstrittene Werbung

Düsseldorf Auch aus dem Landtag kommt Kritik an dem angeblich sexistischen Motiv.

Das aktuelle Werbeplakat der Füchschen-Brauerei steht weiter in der Kritik. 15 weibliche Landtagsabgeordnete von CDU, SPD, FDP und Grünen haben einen Brief an Brauerei-Chef Peter König verfasst, der ihn jedoch bis jetzt nicht erreicht hat. „Ich kann mir aber gut vorstellen, was darin steht“, sagt König.