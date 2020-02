Wirtschaft in Düsseldorf : Füchschen Alt schon früher im Dome

Wirtschaft in Düsseldorf

Düsseldorf Eigentlich war der Wechsel der Altbier-Marke erst für den Herbst geplant, nun kommt es aber doch anders. Die Radeberger-Gruppe kommt im Dome übrigens trotzdem weiterhin zum Zuge.

„An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei Schlösser Alt und damit der Radeberger Gruppe für die Kooperationsbereitschaft und das Entgegenkommen“, sagt D.Live-Geschäftsführer Michael Brill. Auch Füchschen-Chef Peter König freut sich, dass sein Bier schon früher im Dome erhältlich ist. Es ist damit das zweite in Düsseldorf gebraute Altbier, das in einer der Veranstaltungshallen von D.Live verkauft wird. Seit 1. September 2019 gibt es in der Merkur-Spielarena Schumacher Alt.