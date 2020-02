ISS-Dome in Düsseldorf : Schon ab dem 7. März gibt es Füchschen-Alt bei der DEG

Düsseldorf Eishockey-Fans und Konzertbesucher können schon bal im ISS Dome Füchschen Alt trinken. Die Partnerschaft mit der Düsseldorfer Hausbrauerei startet nicht erst im September, sondern bereits ab dem 7. März.

Neben dem neuen Altbier ist ab März auch erstmals Radeberger Pilsner im Ausschank. Das hat D.LIVE in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Füchschen Alt das zweite in Düsseldorf gebraute Altbier, das in einem der Veranstaltungsstätten der D.LIVE verkauft wird. Seit dem 1. September 2019 gibt es in der Merkur Spiel-Arena bereits Schumacher Alt. Eine Grußbotschaft von Peter König ist bei YouTube verfügbar.