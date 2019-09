Amtsgericht Düsseldorf : Wie beleidigend ist „Schwein“?

„Wasch’ dir mal die Finger, du Schwein!“ Mit diesen deutlichen Worten hat ein 48-Jähriger Hygiene nach dem Toilettengang gefordert. Deshalb stand er jetzt vor Gericht.

Sich über ungewaschene Hände eines Toilettenbesuchers zu ärgern, sollte einen 48-jährigen Frührentner 1350 Euro Strafe kosten. In den Bilker Arkaden hatte er Ende 2018 gesehen, dass ein Fremder die Toilette verließ, ohne sich zu reinigen. „Wasch’ dir mal die Finger, du Schwein“, habe er dem Mann geraten. Das nahm der ertappte Hygienesünder persönlich, packte den 48-Jährigen am Hals, drückte ihn an eine Wand, zeigte ihn hinterher noch wegen Beleidigung an. Da der Angeklagte die dafür verhängte Strafe von seiner 200-Euro-Rente aber nicht zahlen konnte, legte er Einspruch ein, zog vors Amtsgericht.