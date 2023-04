Volksfest in Düsseldorf Die größte Frühlingskirmes aller Zeiten

Düsseldorf · Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf beginnt am Freitag und geht in diesem Jahr ausnahmsweise einen Tag länger – bis zum 1. Mai. Es wird laut Schaustellerverband die größte Frühlingskirmes aller Zeiten.

21.04.2023, 13:04 Uhr

Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer steht in den Startlöchern und wird am Freitag eröffnet. Bis zum 1. Mai werden insgesamt rund 50.000 Besucher erwartet. Foto: Anne Orthen (ort)

Von Hendrik Gaasterland