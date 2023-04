Stadtgestaltung 220.000 Blumen lassen Düsseldorf aufblühen

Die Düsseldorfer Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner waren in den vergangenen Wochen viel in den Außenanlagen unterwegs. 120.000 vorgezogene Frühlingsblumen wurden in den Parks, Grünanlagen, Friedhöfen und in Blumenkübeln der Stadt gepflanzt. Bereits im Herbst sind rund 100.000 Blumenzwiebel in die Erde gesetzt worden – inzwischen blühen viele von ihnen bereits.