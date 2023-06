Mehrere Messen in Innenstadt Tausende Gläubige bei Fronleichnamsprozession in Düsseldorf

Der Marktplatz vor dem Rathaus war zu klein. Noch bis auf die Marktstraße standen die Gläubigen Christen, die den hauptsächlich vom Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Eller-Lierenfeld, Joachim Decker, zelebrierten Fronleichnam-Gottesdienst beiwohnten. Als sich die Prozession in Bewegung setzte und auf dem gut 1,5 Kilometer langen Prozessionsweg am Carlsplatz Max-Kirche vorbei zum Rathausufer und am Rhein entlang zu St. Lambertus zog, schlossen sich weitere Menschen an. „Wir haben zeitgleich drei Gottesdienste. Neben dem auf dem Marktplatz einen in der Max-Kirche für Familien mit Grudschulkindern und einen im Max-Haus für Familien mit Kleinkindern, die sich der Prozession anschließen können“, erläutert Stadtdechant Frank Heidkamp. „Ich gehe davon aus, dass rund 4000 Menschen dabei waren. Es war jedenfalls ein wunderbares Bild aus dem Altarraum am Marktplatz heraus auf die Leute zu schauen, die auch noch an allen Ecken und Enden standen.“

An Fronleichnam wird die bleibende Gegenwart Jesus Christus im Sakrament und der Eucharistie gefeiert. Das komt zum Ausdruck, indem die Priester die geweihten Hostien als „Leib Christi“ verteilten. „Es ist gut, ein Bekenntnis für den Herrn abzulegen. Es ist ein Bekenntnis für andere, für die Liebe und den Frieden“, erläuterte Heidkamp in seinen Worten vor St. Lambertus. „Wir leben in einer schweren Zeit. Der Herr hat gesagt: 'Ich lasse Euch dabei nicht allein'. Am Herrn sollen wir uns orientieren, um die Welt zuz gestalten, damit wir für uns und die kommenden Generationen eine gute Zukunft haben.“

Für die Gläubigen hat die Fronleichnamsprozession aber nicht nur die Funktion, eine frohe Botschaft zu empfangen. „Ich empfinde Gemeinschaftsgefühl, eine Verbindung zu anderen, die ihren Glauben offen leben, trotz aller Unterschiedichkeit“, meint Andreas Palm. „Es freut mich sehr, dass auch jüngere Menschen hier sind.“

Die Fronleichnamprozession war eine Win-Win-Situation. Nicht nur die Gläubigen fühlten sich gestärkt. „Es kommt auch etwas zurück, das mir Spaß macht und mich motiviert“, meint Heidkamp. „So ein Fest macht deutlich, wir sind nicht allein. Wir sind eine große Gemenschaft, die zwar bröckelt, aber wir sind eine Gemeinschaft. Unsere Botschaft ist stimmig und aktuell bis heute.“