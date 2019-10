Natur in Düsseldorf : Der Wald ruft

Frithjof Schnurbusch in dem Hof hinter dem Haus in Angermund. Auf seinem Arm breitet der sibirische Uhu Rasputin seine Schwingen aus. Foto: Marc Ingel

Frithjof Schnurbusch wird das Rheinische Waldpädagogium nach dem Tod seines Vaters Franz fortführen. Der Fokus seiner Arbeit wird künftig noch stärker auf Umwelterziehung und Erlebnispädagogik liegen.

Wer sich für Greifvögel und andere Könige der Lüfte interessiert, kann sich kaum einen besseren Ort vorstellen als diesen Hinterhof an der Lindung in Angermund. Ob Steinadler oder Wüstenhabicht, Falke, Schnee-Eule oder sibirischer Uhu, Frithjof Schnurbusch hat sie alle. Sie sind sein Kapital, sie sind aber auch ein bisschen so etwas wie seine Kinder. Das Haus in Angermund ist seine Basis, zumeist tourt er aber mit den Tieren (wenn es der Veranstaltungsort hergibt) durch die Region, ist in Kitas oder Familienzentren, auf dem Wildparkfest, bei der Polizei in Mettmann oder auf Schloss Rheydt. Freizeit hat er selten, „ich bin gut gebucht“, sagt Schnurbusch. Was der Sozialpädagoge und Falkner dort macht, könnte man als Waldpädagogik bezeichnen, in Wirklichkeit ist es aber mehr: Umwelterziehung, Nachhaltigkeitstraining, Aufklärung über den Klimawandel, und natürlich bietet er vorzugsweise auch ein authentisches Erlebnis in der Natur.

Frithjof Schnurbuschs Vater Franz war eine Art Legende, was diese Dinge betrifft. Schon vor 30 Jahren zeigte der Forstwirt mit dem Rauschebart Dreijährigen den Wald, erklärte Flora und Fauna und wie sich die Natur durch den Menschen verändert. Später konzentrierte er sich auf Sonderschulen und absolvierte dafür noch mal ein Studium. „Er hat damals eine Pionierarbeit geleistet, sozusagen den Boden bereitet, seine Ursprungsidee ist auch für mich heute noch Leitlinie“, sagt Frithjof Schnurbusch. Mit 65 Jahren, als seine Zeit bei der Forstdirektion vorbei war, gründete Franz Schnurbusch das Rheinische Waldpädagogium, machte als Privatmann weiter das, was ihn zuvor nicht mehr losgelassen hatte, gerne im Offenen Ganztag von Schulen oder auch bei Führungsseminaren. Bis vor sechs Wochen hat der Umweltpreisträger noch gearbeitet, im August verstarb er im Alter von 81 Jahren.

Info Falknerei für Kinder im Feriencamp Feriencamps Das Rheinische Waldpädagogium bietet regelmäßig Feriencamps an, bei denen schon Kinder die Falknerei kennenlernen können. Unter der Leitung von Frithjof Schnurbusch erleben die Kinder durch den „federnahen“ Kontakt mit Steinadler, Wüstenhabicht, Falke und Eule die Einzigartigkeit jedes Tieres und erfahren, wie ein richtiger Falkner eine Beziehung zu den Vögeln aufbaut. Sie lernen zudem ökologische Hintergründe kennen.



Kontakt Mehr Infos unter http://www.wald-paedagogik.de

Frithjof Schnurbusch wird das Waldpädagogium fortführen, vielleicht ein wenig die Schwerpunkte verändern, das Profil schärfen, „einen Mix aus Ökologie, Wald- und Erlebnispädagogik bieten, ohne den Faktor politische Bildung zu vernachlässigen“, sagt der 40-Jährige, der jetzt verstärkt mit Honorarkräften zusammenarbeiten will. In Deutschland, so meint er, sei das Umweltbewusstsein so ausgeprägt wie kaum in einem anderen Land, das zeige die Fridays-for-Future-Bewegung, „und das kommt mir und meiner Arbeit selbstverständlich entgegen“, so Schnurbusch. „Da hatte mein Vater schon vor 30 Jahren den richtigen Riecher“. Sechs Kinder (plus drei Pflegekinder) hatten die Schnurbuschs, drei Jungen, drei Mädchen, „und auch wenn nur ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten bin, so haben doch alle seine Kinder zumindest den Jagdschein und sind Falkner geworden“, erzählt Frithjof Schnurbusch und fügt hinzu: „Das Fachwissen meines Vaters wird fehlen, daran muss ich mich erst noch gewöhnen.“