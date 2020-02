Feier der Prinzengarde Grün-Weß : Frischer Wind in Volmerswerth

Düsseldorf Bei der Prinzengarde Grün-Weiß gab es viele Neuerungen zu feiern.

Dieses Jahr war vieles neu bei der Prinzengarde Grün-Weiß Volmerswerth: ein neues Festzelt, ein neuer Zeltwirt, ein neuer Caterer, ein neuer Präsident – und natürlich ein frisch gebackenes Prinzenpaar. Prinz Daniel Richrath und seine Venetia Corinna Schmalenbach präsentierten sich den Jecken bereits auf dem Prinzenempfang in der Brauerei zum Schlüssel – allerdings noch gänzlich ungekührt. Das wurde jetzt nachgeholt. Pünktlich um 20.11 Uhr begleitete die Prinzengarde Daniel und Corinna zum Prinzengardenlied auf die Bühne. In seiner ersten Amtszeit als Präsident der Prinzengarde Grün-Weiß hatte Daniel Zimmer die Ehre, seinen Freund Daniel und dessen Frau Corinna offiziell als Prinzenpaar zu küren. Einen flotten Ehrentanz später nahm das Prinzenpaar im Elferrat Platz und das Programm konnte beginnen.

Für einen langen Sitzungsabend kann es nicht schaden, sich zu dehnen, und das ging am besten zur „Volmerswerther Zumba“. Der Ährenvorstand legte los, und schnell waren sich alle einig: Kölsch sollte an diesem Abend nicht auf den Tisch kommen. Nach dieser musikalischen Leibesertüchtigung ging es zackig weiter im Volmerswerther Festzelt, denn in einem flauschigen Leopardenmantel zog Ausbilder Schmidt auf die Bühne. Da hieß es Stillgestanden und Lachmuskeln anspannen. Die Tanzgarde Rot-Weiß Bechen ist in Volmerswerth immer ein gern gesehener Gast, und zeigte sie wieder einmal, was in ihr steckt. Mit der KaKaJu folgte ein Act mit Tiefgang: Die Tanzgarde der Landeshauptstadt stimmte nachdenklich mit ihrem diesjährigen Showtanz zum Thema Umweltverschmutzung. Mit atemberaubenden Kostümen und tänzerischem Storytelling zeigten die Tänzerinnen ihr Können. Und dass auch der Karneval Plattform für das wichtigste Thema unserer Zeit sein kann.