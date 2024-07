Leerstand an der Friedrichstraße Was bringt der städtische Mietzuschuss?

Makler Ali Yazdandoost hält den Mietzuschuss für eine gute Idee. Er arbeitet bei Falc Immobilien, die ein Büro direkt an der Friedrichstraße haben. „Das ist auf jeden Fall hilfreich und ein Anreiz für jeden, der überlegt auf der Friedrichstraße zu mieten“, so der Makler. Das große Problem auf der Straße sei natürlich die lang andauernde Baustelle. Viele würden sich fragen, wieso das so lange dauert. „Es wird sehr langsam und mit wenig Personal gearbeitet“, ist der Eindruck von Yazdandoost.