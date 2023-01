An der Friedrichstraße in Düsseldorf Schlösser Treff schließt nach 36 Jahren

„Ich gehe in Rente“, sagt der 65-Jährige, während er die Kneipe zusammen mit seiner Frau Hannelore und einigen Helfern am Wochenanfang leer räumt. Bier- und Schnapsgläser sowie Tassen stellt er auf den Bürgersteig, Passanten können sich bei Bedarf kostenlos bedienen. Bier hat er keines mehr, denn das ging am vergangenen Wochenende bis auf den letzten Tropfen über die Theke, als das Glas zum Abschied nur einen Euro kostete. „Am Samstag waren alle ein letztes Mal da. Ich bedanke mich bei allen, die mich die ganzen Jahre hier begleitet haben“, sagt der 65-Jährige, der griechische Wurzeln hat.