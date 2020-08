Klimaschutz : Fridays for Future will in Düsseldorf wieder sichtbarer werden

Fridays for Future will in Düsseldorf wieder sichtbarer werden

Düsseldorf Mit einer Podiumsdiskussion und einer Freitagsdemonstration im September will Fridays for Future die Debatte um den Klimaschutz neu beleben.

Für die Klimaaktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung kam die Corona-Krise zur Unzeit. Demonstrieren im Shutdown war nicht möglich und in den Köpfen dominierte plötzlich die Sorge um Gesundheit, Job und Kinder-Betreuung. Jetzt will die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Bewegung in Düsseldorf wieder mehr Präsenz zeigen. So sollen eine Podiumsdiskussion mit den Oberbürgermeister-Kandidaten am kommenden Freitag (Schauspielhaus, 20.15 Uhr) und eine Demonstration am 4. September das Thema Klimawandel erneut ins Bewusstsein rücken. „Die Corona-Krise ist für uns keine verlorene Zeit, sie schärft sogar das Bewusstsein für das, was für diesen Planeten wichtig ist“, sagt Hannah Hübecker, die zum neuen Führungsteam der FfF-Gruppe gehört. Auf rund 50 überwiegend junge Aktivisten schätzt sie den harten Kern ihrer Gruppe.