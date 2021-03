Demo in der Innenstadt : 500 „Fridays for Future“-Teilnehmer radeln durch Düsseldorf

Foto: Hendrik Gaasterland 12 Bilder Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik auf

Düsseldorf Von der Friedrich-Ebert-Straße führte die Route quer durch die Stadt zum Landtag. Die meist jungen Teilnehmer machten klare Ansagen in Richtung Politik.

Von Hendrik Gaasterland

500 Menschen hatten sich angekündigt und mindestens 500 waren auch gekommen: Die „Fridays for Future“-Bewegung rief am Freitag zum globalen Klima­streik auf und brachte den Düsseldorfer Verkehr am Nachmittag in der Innenstadt zeitweise zum Erliegen. Denn die Organisatoren in der Landeshauptstadt – deutschlandweit fanden mehr als 200 Proteste statt – hatten zu einer großen Fahrraddemo aufgerufen, bei der die Teilnehmer quer durch die Stadt radelten und die Autofahrer ausbremsten.

Vor dem Start auf der Friedrich-Ebert-Straße sagte Ben Teicher, einer der vielen Organisatoren der Demo: „Wir wollen, dass die Politik endlich handelt und uns keine leeren Versprechungen mehr macht. Es geht darum, Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und uns eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen.“ Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sei es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon zwölf: „Es ist für die Politiker leicht, das Thema unter den Teppich zu kehren, weil jeder nur noch über Corona spricht. Deshalb wollen wir wieder ein Zeichen setzen – gerade in so einem Jahr, in dem viele Wahlen stattfinden“, sagte der 15-Jährige.

Begleitet von der Polizei fuhren die „Fridays for Future“-Radler – unter anderem über die Kö – bis zum Landtag, wo zum Abschluss eine Kundgebung stattfand. Die Organisatoren legten großen Wert darauf, dass jeder Teilnehmer auch auf dem Fahrrad eine Maske trug und vor dem Landtag die Abstandsregeln einhielten – Kreuze auf der Wiese zeigten an, wo man stehen durfte und wo nicht. Auf der Strecke gab es kein Hupkonzert wie bei Autos, sondern ein Klingelkonzert. Einige waren mit Lastenrädern gekommen und hatten große Boxen dabei, über die Musik gespielt wurde. „Unsere Erde ist kaputter als die Hüfte deiner Oma“ stand auf einem der vielen Schilder, die selbst gebastelt wurden.