Gruppen aus der Region : „Fridays For Future“- Demo startet am Flughafen Düsseldorf

Die „Fridays for Future“-Demo startet am Flughafen in Düsseldorf. Foto: Simona Meier

Düsseldorf Kurz vor Ende der Sommerferien demonstriert „Fridays for Future“ am Flughafen in Düsseldorf. Vor allem Gruppen aus der Region sollen anreisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Regionale Ortsgruppen von „Fridays For Future“ demonstrieren am Freitagmittag am Düsseldorfer Flughafen. Laut „Fridays For Future Düsseldorf“ nehmen mehrere Ortsgruppen aus der Region Niederrhein/Wupper teil, um ein Zeichen gegen klimaschädlichen Flugverkehr zu setzen. Erwartet wurden Teilnehmer aus Kleve, Wuppertal, Duisburg, Wülfrath, Düsseldorf, Neuss, Krefeld und weiteren Orten. Organisator ist die Fridays-for-Future-Gruppe Niederrhein-Wupper.

„Meine Hauptbotschaft ist, dass es Alternativen zum fliegen gibt, die nicht ausreichend genug gefördert werden“, sagt die 18-jährige Hannah Hübecker vom Awareness-Team.

Die Aktion unter dem Motto „Bleib am Boden!“ hat gegen 12 Uhr am Fernbahnhof des Flughafens begonnen. Von dort aus ziehen die Demonstranten um 12.40 Uhr zum Ankunftsbereich und zum unteren Terminal-Ring. Dort endet die Demonstration gegen 14 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.

Laut Organisatoren wollen sich parallel zur Demo rund 300 Aktivisten gegen 15 Uhr im Terminal sowie im Ankunftsbereich des Flughafens im Erdgeschoss zu einem sogenannten „Die In“ einfinden. Dabei legen sich die Demonstranten wie tot auf den Boden, um auf ihre Aktion aufmerksam zu machen. Konkret fordern sie, dass „eine sozial verträgliche und bundesweite CO2-Abgabe eingeführt wird“. Dadurch soll die Infrastruktur für ein klimafreundliches Reisen verbessert und das Fliegen gleichzeitig unattraktiver gemacht werden.

Die Betreiber des Düsseldorfer Flughafens stellen sich mit „entsprechenden organisatorischen Maßnahmen“ auf die angemeldete Protest-Aktion ein, wie ein Pressesprecher des Flughafens erklärte. Bei einem regulären Ablauf der Veranstaltung gehe man daher nicht von Betriebsbeeinträchtigungen aus.

(ham/top/dpa)