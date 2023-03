Fridays For Future Spontaner Protest gegen Bundespolitik auch vor dem Düsseldorfer Rathaus

Am Freitagnachmittag versammelten sich ab 15.30 Uhr zwischen 30 und – nach Angaben der Veranstalter – zu Hochzeiten 100 Menschen auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus. Zu der Kundgebung hatte die Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) aufgerufen. „Wir hatten anderthalb Tage für die Mobilisierung und sind mit der Resonanz zufrieden“, erklärt Mara Kleine, Sprecherin der Gruppe. In Düsseldorf war der einzige Protest in ganz NRW. Die Rückmeldungen, die bei ihr ankamen, seien durchweg positiv gewesen: „Für viele Menschen ist das ein Ventil für ihre Wut und Fassungslosigkeit über die Beschlüsse der Koalition.“