Fridays for Future: Greta Thunberg teilt Tilly-Skulptur bei Facebook

Düsseldorf Jacques Tillys Skulptur von Greta Thunberg ist auf der letzten Demo von Fridays for Future zu Ehren gekommen. Nun zeigte der britische Guardian ein Foto davon – und die schwedische Klima-Aktivistin teilte es bei Facebook.

Ikonische Bilder sind Jacques Tillys Spezialität. Insofern ist es kein Wunder, dass die britische Zeitung The Guardian das Fotos eines Werks des Wagenbauers benutzte, um einen Artikel über die internationalen Schülerproteste am vergangenen Freitag zu illustrieren. Laut Guardian verließen mehr als 1,4 Millionen Schüler in über 2000 Städten in 128 Ländern die Schule, um für eine aktivere Klimapolitik zu demonstrieren. Zwischen den tausenden Demonstranten in Düsseldorf: eine Greta Thunberg aus Pappmaché, abmontiert von einem Karnevalswagen. Die schwedische Aktivistin (16) postete den Artikel des Guardian auf ihrem Facebook-Account. Mehr als 7000 Nutzern gefiel das – Wagenbauer Jacques Tilly auch.