Fridays for Future : Kleine Demo in Düsseldorf für das Klima

Die Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung trafen sich in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 17 Uhr startete die Fahrrad-Demo, die am Abend vor dem Landtag endete. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nur etwa 60 Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung nahmen am Freitag an einer Fahrrad-Demonstration teil. Die Veranstalter hatten mit mehreren Hundert Teilnehmern gerechnet.

Von Jörg Janssen

Klimaschutz bleibt ein drängendes Thema, auch wenn der Krieg in der Ukraine derzeit im Vordergrund steht: Diese Botschaft wollten die Aktivisten von Fridays for Future eine Woche vor den Landtagswahlen den Bürgern noch einmal ins Gedächtnis rufen. Am Freitagnachmittag starteten sie am DGB-Haus in der Friedrich-Ebert-Straße eine Fahrraddemonstration, die über den Rhein und wieder zurück bis zum Landtag führte. Gerechnet hatten die Veranstalter mit bis zu 500 Teilnehmern, doch gekommen waren nur etwa 60 Engagierte.

„Es überrascht mich sehr, dass so wenige da sind“, sagt Burkhard Sigges-Urban. Der 68-Jährige hat schon in anderen Städten an Klimademonstrationen teilgenommen, in Düsseldorf ist er zum ersten Mal dabei. Offenbar überstrahle der Krieg derzeit alles, dabei sei die Rettung des Klimas mindestens genau so wichtig. Bevor es los geht, sprechen Redner wie Jasmin darüber, dass eine Versorgung ohne Kohle, Öl und Gas schon jetzt möglich sei, wenn denn der politische Wille da wäre. So sei der geplante Abbau von Braunkohle in Lützerath eine Absurdität, das Dorf müsse bleiben.

Gekommen sind auch Mira und Lucia. Beide studieren an der Heinrich-Heine-Universität und sind ebenfalls überrascht über die übersichtliche Zahl der Teilnehmer. Dass nun neue Depots für Flüssiggas gebaut werden sollen, gefällt Ihnen nicht. Wichtiger wäre der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien. „Und das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr sollte es nicht nur für eine begrenzte Zeit geben“, sagen sie. Dann treten die beiden in die Pedale – fürs das Klima und in der Hoffnung, dass das bald wieder mehr Anhänger von Fridays for Future tun werden.

(jj)