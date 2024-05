Internationale Protest-Offensive von Fridays for Future Junge und alte Klimaaktivisten auf dem Schadowplatz

„Unsere Demonstration ist heute Teil einer internationalen Initiative von Fridays for Future, die die Menschen dazu animieren will, möglichst zahlreich bei der Europa-Wahl am 9. Juni teilzunehmen und eine Stimme gegen Rechts und für den Klimaschutz abzugeben“, sagte Pressesprecherin Frieda Niewald vor Ort. Insgesamt seien Veranstaltungen in zwölf EU-Ländern geplant. In Deutschland werde laut FFF in mehr als 90 Städten demonstriert. Allein in Nordrhein-Westfalen seien es 17 Städte, in denen zeitversetzt Proteste starteten.