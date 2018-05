Düsseldorf : Freundinnen zeigen junges Diebespaar an

Düsseldorf Während er auf einer Bank an der Kö schlief, wurde in der Nacht zum Dienstag ein Berliner bestohlen. Der 39-Jährige zeigte in der Altstadtwache den Verlust seiner Rolex-Uhr und eines i-Phones an. Währenddessen gerieten auf dem Weg zum Hauptbahnhof fünf Jugendliche aneinander.

Drei Mädchen (16 und 17 Jahre) versuchten vergeblich, ihre Freunde - einen 16-Jähriger und dessen zwei Jahre jüngere Freundin - davon zu überzeugen, Uhr und Telefon wieder herzugeben.

Die jungen Frauen meldeten sich schließlich gegen 4 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof und zeigten ihrerseits den Diebstahl an. Mit ihrer Beschreibung des Pärchens fanden die Polizisten die jungen Diebe samt Beute im Regionalexpress nach Essen. Sie wurden festgenommen und später ihren Eltern übergeben. Der Berliner hat seine Wertsachen bereits zurück.

(sg)