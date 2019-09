Pflege von Kunst und Kultur : 25 Jahre Einsatz für das Benrather Schloss

Düsseldorf Der Freundeskreis des Benrather Schlosses setzt sich für den Erhalt des Anlage im Düsseldorfer Süden ein. Die Mitglieder wollen zum Beispiel historische Sammlungen ergänzen.

Mehr als ein Vierteljahrtausend ist es her, dass der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz den Baumeister Nicolas de Pigage damit beauftragte, seiner Kurfürstin Elisabeth Auguste einen Witwensitz zu erbauen. 15 Jahre Bauzeit und 700.000 Taler nahm die Errichtung der Anlage im heutigen Stadtteil Benrath in Anspruch. Das entstandene Lust- und Jagdschloss ist noch heute über die Stadtgrenzen hinaus als Schloss Benrath bekannt und zählt zu den bedeutendsten architektonischen Kunstwerken Düsseldorfs.

Als Belohnung für ihr Engagement bekommen die Mitglieder des Vereins einiges geboten. Neben regelmäßigen Konzerten und Vorträgen renommierter Wissenschaftler veranstaltet der Freundeskreis Exkursionen und Museumsführungen sowie eine alljährliche Bildungsreise. Im Juni dieses Jahres verbrachten die Freunde fünf Tage in Wien und Umgebung. „Unsere Unternehmungen drehen sich immer um Kunst und Kultur, bevorzugt aus der Zeit des Barocks“, so Bruhns. Ein Highlight des Vereinsprogramms: das jährliche Neujahrskonzert mit anschließendem Sektempfang. Die begrenzten Plätze im pompösen Kuppelsaal des Schlosses sind zu diesem besonderen Anlass heißbegehrt. „Mit solchen Veranstaltungen wollen wir nicht nur Austausch und Verbindung zwischen den Mitgliedern befördern, sondern ihnen zur gleichen Zeit etwas zurückgeben für ihren Einsatz im Verein“, sagt Adelheid Klahold.

Die meisten Mitglieder des Freundeskreises wohnen ebenfalls in Benrath oder der direkten Umgebung. „Wer bei uns mitmachen will, muss keine besonderen Kriterien erfüllen – wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft“, betont Bruhns. Dennoch eint die Freunde des Schlosses eine wesentliche Gemeinsamkeit: Sie besitzen ein großes Interesse an Kunst, Kultur und Musik – und selbstverständlich für das Schloss Benrath. „Wichtig ist uns, dass unsere Mitglieder das Schloss und vor allen Dingen seine überregionale Einzigartigkeit wertzuschätzen wissen“, so Klahold. Wer mit dem Gedanken spielt, dem Freundeskreis beizutreten, kann auf einer der zahlreichen für Gäste offenen Veranstaltungen in das Vereinsleben schnuppern und seine Mitglieder näher kennenlernen.