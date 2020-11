Pempelfort : Freunde sammeln für Fortbestand des Café à GoGo

Pempelfort Nach dem Tod des Vollblut-Musikers und Wirts der Kult-Kneipe Café à GoGo, Peter Kallen, sammeln Freunde Geld, um den Fortbestand des Lokals für Livemusik zu sichern.

Knapp eine Woche nach dem Tod des in Düsseldorf bekannten Musikers und Wirts des Café à GoGo, Peter Kallen, haben Freunde – Wilfried Hamann, Volker König und „Taximann“ Jürgen Koll – ein Spendenkonto eingerichtet. Das Geld soll „ausschließlich für das Überleben des Café à GoGo“ verwendet werden. Kallens Witwe Bea will die Livemusik-Kneipe an der Schwerinstraße im Sinne ihres verstorbenen Mannes weiterführen. Das gehe gerade in Corona- und Lockdown-Zeiten für die Gastronomie nicht ohne eine große finanzielle Belastung und Herausforderung, heißt es in einem Text, der unter anderem auf Jürgen Kolls Blog (taximann-juergen.blogspot.com) und auf seiner Facebookseite (Jürgen Koll – Taximann) verbreitet und in dem auch das Spendenkonto genannt wird. „Die Anteilnahme ist schon jetzt riesig“, sagt Koll.